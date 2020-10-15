Мнение: Их там нет

15.10.2020, 11:45, Разное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 заявил, что ни одна страна не предоставила доказательств о том, Баку якобы использует наемников в Карабахе.

Технология "ихтамнет" с благосклонностью воспринята мелкими диктаторами и используется всё шире. Зачем что-то признавать и объяснять, если можно сделать лицо кирпичом и просто все отрицать. В России нет ЧВК, поэтому любые российские граждане с танками и самолетами за границей – это просто частные лица. Навальный сам что-то съел, так как мы никогда не вели исследования "Новичка", а все, что у нас было, мы давно уничтожили. Наемников из Сирии в Азербайджане нет и быть не может.

Впрочем, сама по себе технология, конечно, не нова. Есть передовой опыт и более серьезных стран. Президент Кеннеди убит стрелком-одиночкой. Вот и отчет комиссии Уоррена, если кто сомневается. Башни-близнецы таранили арабские террористы. Любые сомнения и противоположные факты попросту игнорируются, как неизвестная штуковина, проделавшая дыру в здании Пентагона.

Очень удобно.

Боевики из Сирии в Азербайджане – они не для Карабаха. Сама по себе постановка вопроса, что иррегуляров будут использовать в регулярной войне, вызывает искреннее недоумение. Это либо каратели, которые заходят уже после регулярных сил и устраивают геноцид, либо диверсанты. Второй вариант использования боевиков из Сирии выглядит крайне перспективным с точки зрения угроз для России со стороны Турции. В свое время лагеря боевиков в Панкисском ущелье были опорной базой для диверсионных действий на российской территории. К Грузии выдвигать какие-то претензии тогда было практически бессмысленно, так как грузинские власти с трудом контролировали свои собственные здания, про всякие ущелья у них и спрашивать было бесполезно.

Сейчас Алиев держит обстановку в Азербайджане гораздо более уверенно, но у любой помощи всегда есть цена. Помощь Турции небезвозмездна – и боевики в качестве угрозы Кремлю входят в стоимость поставок новейшей турецкой техники и полетов турецкой авиации (тоже, кстати, в "ихтамнет" варианте)

Турция поставила перед собой задачу выйти к Каспию – и решает ее. Для России это очевидная угроза – если Турция выходит на Каспий, она получает прямой доступ к Поволжью. А в Поволжье – Татарстан, у которого давние и более чем прочные связи с Турцией еще с начала 90 годов. Как только режим Путина окажется там, откуда и выполз – на помойке, турки получат доступ уже не только к Каспию, но и ко всему российскому Поволжью практически на всем протяжении бассейна Волги. Логистические схемы проложить в таком случае будет гораздо проще. Идея Эрдогана о Великом Туране получит более чем зримое воплощение.

Но Кремлю на все это, будем говорить откровенно, плевать. Эти ребята живут сегодняшним днем, их задача – побыстрее разворовать все, до чего они могут дотянуться, а что будет после них – да какая разница. Это будут уже не их проблемы. Вор, который обносит чужую квартиру, мало интересуется тем, что будут делать хозяева, когда придут после него домой и застанут то, что застанут. Свою задачу он выполнил.