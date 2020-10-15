Лукашенко: Учения на западе Белоруссии образумили внешние силы

15.10.2020, 11:34, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплексные тактические учения на западе республики «образумили» внешние силы, осознавшие, что у Минска есть «хороший кулак» и он может ответить.

Лукашенко в четверг провел встречу с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем, передает РИА «Новости».

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», – сообщил Лукашенко.

Он также заявил, что причина нынешних внутриполитических событий в стране – влияние извне. «Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина – внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Белоруссии не было. Хотя мы уже переживали всякое. Но тогда влияние извне было минимальным, а сейчас они закусили удила прилично. Но справимся. Белорусы – люди умные, разберутся в этом плане», – сказал Лукашенко.

По его словам, западные партнеры Белоруссии «уж слишком активизировавшись, переборщили» в отношении его страны, однако в Минске «особо не напрягаются в этом плане». «Тихая, спокойная страна, а в Минске мы никак не можем голову взять в руки и подумать, как жить дальше. Но, я думаю, мы с этим обязательно справимся. В этом нет никаких сомнений», – сообщил белорусский лидер, слова которого приводит БелТА.

Также Лукашенко заявил, что не располагал информацией о том, как будет развиваться ситуация в стране после проведения президентских выборов. «Непростой период мир переживает в целом. Это все до выборов прогнозировалось. Многие говорят, что президент получал информацию, анализировал, знал об этом. Нет, не было никакой информации, что будет после этих выборов у нас, в мире вообще. Но прогноз мой оказался на 100% точным – и по пандемии, и по ситуации, которая сегодня складывается. Несложно было все это спрогнозировать», – сказал Лукашенко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад применяет «негодные средства» при попытке оспорить результаты президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, Лавров назвал встречи западных лидеров с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской вмешательством во внутренние дела Белоруссии.

Между тем, в среду Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции. Следственный комитет и Генпрокуратура Белоруссии сообщили, что могут проверить призыв Тихановской, но им необходимо установить, кто именно распространил это заявление.