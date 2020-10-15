Ученые подтвердили предсказания Эдгара Кейси о роли России в будущем

15.10.2020, 11:17, Разное

Ученые считают, что предсказание американского мистика Эдгара Кейси о России, которая в будущем станет новым «ковчегом Ноя», начало сбываться. Прорицатель полагал, что Сибирь станет новым центром цивилизации после смещения магнитных полюсов в XXI веке.

Специалисты из США, Франции, Великобритании и Дании косвенно подтвердили, что ураганы, наводнения, цунами и извержения вулканов стали происходить чаще. Причиной этого может оказаться смещение магнитных полюсов, о чем предупреждал Эдгар Кейси. Кроме того, меняется климат, вследствие чего засушливые регионы сталкиваются с проливными дождями, а влажные страдают от засухи.

Если тенденция не изменится, то согласно пророчеству Эдгара Кейси, смещение магнитных полюсов в итоге приведет к движению земной коры. В результате катастрофических землетрясений Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие города будут полностью уничтожены, а Япония окажется под водой. Однако эксперты не отрицают, что все сходства с прогнозами мистика могут оказаться случайным совпадением.