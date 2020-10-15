Губит людей не пиво — в Брюсселе протестуют против закрытия баров на карантин

15.10.2020, 11:10, Новости дня

Власти в Брюсселе приняли решение закрыть все бары, чтобы попытаться замедлить стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. По словам экспертов, под воздействием пива и других алкогольных напитков клиенты забывают об осторожности, что приводит к появлению всё новых очагов инфекции. Однако бельгийская организация пивоваров протестует и требует конкретных доказательств того, что бары действительно являются «очагами заражения», передаёт Euronews.

По всему Брюсселю снова закрыты бары. Так городские власти пытаются хотя бы замедлить стремительный рост числа инфицированных коронавирусом.

Но бельгийская организация пивоваров требует конкретных доказательств того, что эти заведения являются «очагами заражения». Она указывает, что в барах обязательны дезинфекция, маски, соблюдение дистанции! Профессор Королевского медицинского общества считает, что проблема — в пиве.

ГАБРИЭЛЬ СКАЛЛИ, профессор Королевского медицинского общества: Конечно, многие пабы и рестораны соблюдают все правила. Но остальные не соблюдают! Виновата иногда клиентура. Алкоголь иногда — «великий освободитель», от него у людей притупляется здравый смысл. Информация об отслеживании контактов указывает на то, что до трети новых случаев связаны с индустрией гостеприимства.

Предки Шарля Леклефа варили пиво с XIX века. Во время мартовского локдауна он сократил производство примерно на 70 процентов, но не уволил ни одного из сотрудников благодаря поддержке государства.



ШАРЛЬ ЛЕКЛЕФ, пивовар: Самое главное для нас — работать ответственно. Владельцы баров, бармены тоже должны ответственно подходить к нашему общему делу. Если посетители ведут себя неосторожно — им нужно об этом говорить! Это единственный способ остаться открытыми.

Профессор из медицинского общества считает, что для предотвращения распространения COVID-19 нужно лучше проветривать помещения баров.

ГАБРИЭЛЬ СКАЛЛИ: Вначале мы думали, что этот вирус распространяется в основном капельным путём. Отчасти так оно и есть. Но оказалось, что важны крохотные взвешенные частицы. Этот «аэрозоль» и переносит вирус. Мы должны думать об этом, как о сигаретном дыме. Все знают, что если кто-то курит в закрытом помещении даже приличного размера, повсюду чувствуется запах табачного дыма — то же самое и с вирусом, поэтому вопросы вентиляции чрезвычайно важны.

После первой волны пандемии в Бельгии облегчили режим работы баров, но владельцы сохранили меры предосторожности. Теперь и их оказывается мало для продолжения обслуживания желающих выпить и пообщаться.

Дата выхода в эфир 13 октября 2020 года.