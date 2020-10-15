В Минздраве рассказали о состоянии пострадавшего в Карабахе российского журналиста

15.10.2020, 11:08, Новости дня

Состояние российского журналиста Юрия Котенка, пострадавшего при обстреле в Нагорном Карабахе, оценивается как удовлетворительное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Гражданин России, получивший ранение в Нагорном Карабахе Ю. П. Котенок продолжает лечение в одной из клиник Еревана. Состояние удовлетворительное. Пациент находится на контроле специалистов Минздрава России. Вопрос о возможности его транспортировки в Москву будет решаться в ближайшие дни», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 8 октября по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его прооперировали.

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало, что Котенок находится в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе Союза журналистов РФ сообщали, что Котенок остается в госпитале в Ереване. Других пострадавших в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили из Еревана в Москву.