Назван самый надежный метод выявления коронавируса

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15.10.2020, 11:08, Новости дня

Самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест, сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть (коронавирус) можно только прямым методом, а прямой метод – это метод ПЦР», – сказал Лебедев в эфире «Первого канала».

По словам специалиста, экспресс тесты также подходят для эпидемиологических исследований, однако они не всегда способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, сигнализирующего о наличии инфекции.

Напомним, в мае главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина заявила, что основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика.



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