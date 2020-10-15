Умные фары Audi могут проецировать изображения на дорогу

15.10.2020, 11:05, Новости дня

Немецкая компания Audi сообщила об оснащении электрической модели Audi e-tron уникальной матричной оптикой DML.

Таким образом, последующие новые версии электрических машин Audi e-tron и Audi e-tron Sportback будут поставляться с матричной оптикой Digital Matrix. Особенностью технологии является то, что здесь станет возможным проецировать изображения. В настоящее время автомобили пользуются достаточно высоким спросом.

Эксперты прогнозируют, что новое поколение с учетом модернизированной головной оптики окажется более продвинутым и сможет показать больший интерес у продвинутых клиентов. Разработчики системы Digital Matrix указали, что такие новшества окажутся наиболее полезными для водителя, что существенно увеличивает уровень безопасности транспортных средств.