В РФ появится уникальная версия кроссовера Hyundai Palisade

15.10.2020, 11:05, Новости дня

Южнокорейский автогигант Hyundai начал поставки на российский рынок уникальной версии кроссовера Palisade Cosmos.

Эксперты уверены, что данный экземпляр окажется крайне актуальным для отечественном рынка и станет преемником для устаревшего кроссовера Grand Santa Fe. Старт продаж запланирован на конец нынешнего года. Интересной особенностью паркетника указывают то, что при его покупке в подарок предоставляется монета, которая сегодня отправляется на Международную космическую станцию.

Таким образом, покупателям будет доступен крайне редкий и дорогой сувенир к основному приобретению. Под капотом кроссовера Hyundai Palisade для американского рынка установлен 3,8-литровый бензиновый агрегат с мощностью 295 л.с. Также модель получит передний или полный привод, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.