 

Театр Ермоловой – на карантине: Кристина Асмус заразилась коронавирусом

15.10.2020, 11:00, Разное

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой вчера объявил о закрытии на карантин до 28 октября: несколько его сотрудников получили положительные тесты на Covid-19. В их числе оказалась Кристина Асмус, которая рассказала о своем состоянии на странице в Instagram:

В общем, у меня подтвердился Ковид. 3 дня были прям жесткими – температура выше 39. И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась… Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала Скорая. Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас t 37,9.
Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными!!! Маски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки!!! Всем здоровья!! 

С сегодняшнего дня, 14 октября, и по 28 октября включительно театр будет закрыт: спектакли отменяются, касса работать не будет, все сотрудники переходят на удалённый режим работы, а также будут обязаны сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка, – говорится в заявлении театра Ермоловой.

Напомним, за последнее время Covid-19 также переболели Рита Дакота, Мария Кравцова, Эмин, Никита Пресняков, Анна Нетребко, Александр Молочников и другие. А из иностранных знаменитостей тяжелее всего недуг переживали звезда “Зачарованных” Алиса Милано и племянница князя Монако Альбера II – Жасмин Грейс Гримальди – своими историями они также подробно делились в социальных сетях.



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