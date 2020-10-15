Президент Киргизии ушел в отставку

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15.10.2020, 10:54, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, информирует пресс-служба главы государства.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Жээнбеков также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками, передает ТАСС.

Отметим, что еще в среду пресс-секретарь Жээнбекова назвала не соответствующей действительности информацию о том, что президент Киргизии обещал покинуть пост в течение трех дней. Также пресс-секретарь сообщала, что Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше. 



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