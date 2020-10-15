История с Чаушеску повторяется: Лукашенко устроили бойкот в Германии

15.10.2020, 10:43, Разное

Александр Лукашенко перешел все грани разумного. Мировая общественность видит политика как потерявшего здравый смысл узурпатора власти.

При этом белорусский президент все еще пытается выглядеть легитимным. А свое великодушие он проявляет, например, тем, что устраивает переговоры с оппонентами в СИЗО, которых сам же и посадил.

Недавно в Германии произошло событие, которое ударило по репутации Батьки. Активисты кампании Lufthansa Technik распространили заявление, в котором сообщили, что отказывают обслуживать самолет Лукашенко, который приземлился в аэропорту Фульсбютель.

Кроме того, рабочие потребовали немедленной отставки белорусского президента и проведения новых честных выборов. Одним из пунктов ультиматума также подразумевал освобождение всех политических заключенных, передает “Наша Нива”.

Примечательно, что похожая история произошла несколько десятков лет назад. Тогда рабочие компании отказались обслуживать самолет главы Румынии Чаушеску.

Последнее время пресса активно обсуждает встречу Александра Лукашенко со своими политическими оппонентами в СИЗО. Политологи сходятся во мнении, что Батька предлагал заключенным свободу взамен на лояльность.