 

История с Чаушеску повторяется: Лукашенко устроили бойкот в Германии

15.10.2020, 10:43, Разное

Александр Лукашенко перешел все грани разумного. Мировая общественность видит политика как потерявшего здравый смысл узурпатора власти.

При этом белорусский президент все еще пытается выглядеть легитимным. А свое великодушие он проявляет, например, тем, что устраивает переговоры с оппонентами в СИЗО, которых сам же и посадил.

Недавно в Германии произошло событие, которое ударило по репутации Батьки. Активисты кампании Lufthansa Technik распространили заявление, в котором сообщили, что отказывают обслуживать самолет Лукашенко, который приземлился в аэропорту Фульсбютель.

Кроме того, рабочие потребовали немедленной отставки белорусского президента и проведения новых честных выборов. Одним из пунктов ультиматума также подразумевал освобождение всех политических заключенных, передает “Наша Нива”.

Примечательно, что похожая история произошла несколько десятков лет назад. Тогда рабочие компании отказались обслуживать самолет главы Румынии Чаушеску.

Последнее время пресса активно обсуждает встречу Александра Лукашенко со своими политическими оппонентами в СИЗО. Политологи сходятся во мнении, что Батька предлагал заключенным свободу взамен на лояльность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / “Было мало артистов”: Михаил Муромов рассказал о похоронах Валентины Легкоступовой

12.10 / Иосиф Пригожин опубликовал ролик с Валерией в неожиданном образе

07.08 / Мнение: Вечная Холодная война против красно-желтой угрозы

13.08 / Ученые из США заявили о «взломе» генетического кода жизни

04.10 / Мнение: Теневой бан РИАН в Твиттере, изгнание Фейсбука из России и альтернативы Гуглу в Европе

12.09 / Светлана Бондарчук, Ольга Шелест и другие гости благотворительного аукциона Off white

04.08 / Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противовоспалительной диете, продлевающей молодость

26.09 / Мнение: Позитивная новость

10.09 / Мнение: Мой канал на твиче: стримлю «Майнкрафт»

09.09 / Путин быстро уберет Лукашенко, когда тот подпишет документы об интеграции – политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска