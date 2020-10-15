Политолог о перспективах Лукашенко: Либо реальные переговоры, либо угроза гражданской войны

15.10.2020, 10:23, Разное

Последнее время Лукашенко пытался экспериментировать. Вместо примитивного силового удержания власти Батька пробовал имитировать переговоры с политическими оппонентами.

Для этого президент даже приехал в СИЗО, где сейчас находятся члены Координационного совета. Политолог Валерий Карбалевич убежден, что вариант, при котором Лукашенко освобождает из заключения лидеров оппозиции в обмен на лояльность, имеет право на существование.

При этом у данного развития событий есть ряд сложностей. Дело в том, что требование Лукашенко к оппонентам призвать народ прекратить протесты не сработает. Как показала практика, люди выходят на улицу стихийно и ориентируются лишь на себя. По большому счету, даже Светлана Тихановская и главный редактор телеграм-канала Nexta не являются безоговорочными лидерами протеста.

Даже если отдельные личности и обратятся к гражданам с призывом не протестовать, это вызовет лишь гнев. Конечно, некоторые оппозиционеры могут согласиться на свободу и начать поддерживать так называемую конституционную реформу. Однако для этого Лукашенко надо было узаконить эту процедуру о объявить о ней публично. Но Батька в свойственной ему манере предпочитает “закулисные переговоры”.

Таким образом, теперь у Лукашенко остается не так много вариантов. “То есть Беларусь реально столкнулась с альтернативой: либо реальные переговоры, либо – угроза гражданской войны”, – резюмировал Карбалевич.