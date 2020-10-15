Мнение: О пенсионных планах Путина

15.10.2020, 10:20, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Официально нынешнему российскому президенту Владимиру Путину всего 68. Совсем не возраст для мира, где за Белый дом в США борются 74-летний Дональд Трамп и почти 78-летний Джо Байден, а 94-летняя Елизавета II того и гляди отметит 70-ю годовщину монарших трудов во главе Соединённого Королевства.

Но всего через каких-то 15 с небольшим лет полный здоровья и сил российский политик вынужден будет, сохраняя верность нелепым конституционным ограничениям, оставить свой пост в Кремле. Где работать от будет тогда, чем заниматься?

Ещё недавно ответ на этот вопрос казался кристально ясным. По общему мнению, специально для спокойного продолжения трудовой деятельности на благо страны и друзей Владимир #Путин вписал в Конституцию РФ новый орган с широкими полномочиями – Госсовет. Чтобы потом официально стать во главе его и мудро наставлять своих преемников. Как Дэн Сяопин в Китае.

Но – упс! Как оказалось, Путин снова всех переиграл, сохранив интригу. Согласно президентскому законопроекту «О Государственном Совете РФ», внесённому в Думу только что, председателем этого органа будет действующий президент РФ. При этом в состав Госсовета войдут глава правительства РФ, спикеры обеих палат парламента, руководитель администрации президента (он займет пост секретаря совета) и главы регионов. И никакого упоминания бывшего главы государства.

То есть, вариант, который ещё весной все политологи называли делом решённым, таковым в итоге не оказался. Не будет никакого ареопага над хозяином Кремля, и #Россия останется строго президентской.

Так что же это получается? Владимир Путин таки уйдёт на пенсию прямо с кремлёвской галеры? Или останется у её кормила пожизненно?