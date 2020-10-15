Хроническое воспаление может развиваться из-за жестокого обращения в детстве

15.10.2020, 10:17, Разное

Жестокое обращение с девочками в детстве приводит у них к увеличению уровня воспаления, к таким выводам пришли американские ученые. Эксперты полагают, что психическое и физическое насилие, пережитое в раннем возрасте, способствует появлению хронических заболеваний в будущем.

Исследование проводили сотрудники Университета Джорджии. По словам психолога Кэтрин Эрлих, они изучили медицинские карты 155 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Оказалось, что дети, подвергавшиеся жестокому обращению, демонстрировали высокие показатели воспаления.

У всех респондентов на проверку брали кровь натощак. Ее исследовали на наличие пяти биомаркеров воспаления. Так, наиболее часто они встречались в крови девочек, столкнувшихся с жестоким отношением в раннем детстве. Впервые ученым удалось найти подобную взаимосвязь между такими явлениями.