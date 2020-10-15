 

“Это единственное имя, которое нравится”. Tarabarova рассказала, как назвала новорожденную дочь

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) назвала новорожденную дочь Марией. Об этом она написала 15 октября на своей странице в Instagram. 

По словам певицы, она узнала о второй беременности во время совместной поездки с супругом режиссером Алексеем Бондарем в Испанию в январе 2020 года. 

“На экскурсии величественным Sagrada Família возле статуи Девы Марии я понимаю, что у меня токсикоз. Говорю Алексею: “Кажется, мы станем родителями во второй раз”. А он мне: “Да! И дочь Марией назовем”. А я ему отвечаю: “Согласна”. Это единственное имя, которое мне нравится для дочери”, – написала Tarabarova. 

О том, что у них будет именно дочь, пара узнала только спустя несколько месяцев.

Певица отметила, что старшего сына назвали Иваном в честь деда ее супруга.

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«Як ви назвали донечку ?» * Такої кількості запитань я давно не отримувала ))) І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись  * З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія  * Івана ми назвали на честь дідуся Олексія – він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося  * І з донечкою був реально знак Барселона, 21 січня 2020 року – ми, такі щасливі ( незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини? ) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз  Кажу Олексію – здається ми станемо батьками вдруге  А він мені – так! І дочку Марією назвемо А я йому відповідаю – згодна! Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки * А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка * Знайомтесь, друзі ) Наша мрія – МАРІЯ * P.S.: 21 жовтня о 19:30 на каналі @m1ukraine прем‘єра найвідвертішого проекту у моєму житті, точніше це і є моє життя – реаліті #декретвженесекрет Ми знімали всі 9 місяців при надії. Було складно і весело водночас  * Не пропустіть, ми познайомимося ще ближче * Нереальні фото з нашого першого фотосету повним складом від @elenponomaryova Дякую  * #СОНЕЧКО #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики

Публикация от @ tarabarova 14 Окт 2020 в 10:59 PDT

Тарабарова и Бондарь поженились осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. 

О второй беременности певица сообщила 19 мая 2020 года. 23 сентября у пары родилась дочь. 

Ранее певица говорила, что они с супругом дискутируют по поводу того, какое имя выбрать для дочери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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