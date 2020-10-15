 

“Хорошенький беременяш”. Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка

15.10.2020, 10:15, Новости дня

Российский певец Владимир Пресняков 13 октября в Instagram опубликовал фото со своей женой, певицей Натальей Подольской, и с сыном Артемием. На фото Подольская запечатлена с округлившимся животом.

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Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) 14 Окт 2020 в 11:55 PDT

“Хорошенький беременяш”, – написала подписчица simonenko1282.

“Скоро-скоро талантливых Пресняковых станет больше!” – отметила aid_way.

13 октября подписчики российского певца Владимира Преснякова после его публикации в микроблоге снимка супруги и сына, на котором были указаны дата и время, принялись поздравлять артиста с возможным пополнением в семье.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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