 

Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса на местных выборах

15.10.2020, 10:08, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября: граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты», – передает РИА «Новости» слова Зеленского в видеообращении.

Напомним, в среду Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе. В день местных выборов на Украине 25 октября украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / В Минске ответили на предложение Зеленского провести новые выборы президента Беларуси

02.08 / Пушков указал на попытку Украины, Литвы и Польши столкнуть Белоруссию и Россию

20.07 / В мире: На пост мэра Киева претендует необычный для Украины политик

13.08 / Дегтярев заявил о неоправданно завышенной стоимости рыбы в Хабаровском крае

29.07 / Ryanair запустит рейсы в Афины и Барселону из Одессы

01.09 / В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским

10.08 / Гонконгский медиамагнат Джимми Лай арестован по закону о нацбезопасности

31.07 / Стало известно, куда ехали попавшие в смертельно ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

21.08 / В сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала НВ вошли Зеленский, Ахметов, Порошенко, Кличко и Гордон

15.08 / Лукашенко приказал силовым ведомствам не допустить «живой цепи» от Вильнюса до Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска