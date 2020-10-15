 

Основателя брендов «Довгань» и «Красная линия» депортируют из США в Эстонию

15.10.2020, 10:08, Новости дня

Основателя бренда «Довгань» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, задержанного в США за нарушение миграционного законодательства, депортируют в Эстонию, сообщил официальный представитель отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США в Лос-Анджелесе Алекс Понс.

«56-летний Герман Хайнманн, житель Эстонии, прибыл 18 февраля в Соединенные Штаты, в международный аэропорт Лос-Анджелеса в рамках программы безвизового въезда, но не покинул территорию США, согласно требованиям (американского законодательства)», – сообщил Понс, передает ТАСС.

По его словам, Лиллевяли был арестован 18 августа сотрудниками отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля в Лос-Анджелесе. В настоящее время Лиллевяли находится в пенитенциарном учреждении службы в городе Аделанто (штат Калифорния) «в ожидании выдворения из США». Понс также подтвердил, что бизнесмена депортируют в Эстонию.

О задержании Лиллевяли в США стало известно 13 октября. К тому времени Лиллевяли находился в американской иммиграционной тюрьме более месяца. Он въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту и имел право оставаться в стране не более 90 дней. В июне суд Южного округа штата Флорида удовлетворил иск инвесторов к Лиллевяли и взыскал с него более 32 млн рублей.

Спустя несколько месяцев бизнесмена задержали из-за отказа исполнять решение суда. Во время проверки выяснилось, что Лиллевяли через Интерпол разыскивает Россия. Источник отметил, что российская сторона добивается выдачи бизнесмена, однако этому препятствует отсутствие между Россией и США соглашения об экстрадиции, а также тот факт, что бизнесмен въезжал в США как житель Эстонии.

В РФ Лиллевяли обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что он под видом оказания брокерских услуг привлек и похитил до 9 млрд рублей.



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