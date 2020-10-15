Ученые нашли связь между ускоренным развитием рака и сменой часовых поясов

15.10.2020, 9:53, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что из-за частой смены часовых поясов развитие раковых заболеваний резко ускоряется. Связано это с тем, что новые условия могут приводить к нарушениям циркадных ритмов на молекулярном уровне.

Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Технологического колледжа штата Вирджиния. Они заметили, что при частой смене часовых поясов защита иммунной системы резко ослабевает. На фоне этого пролиферативное заболевание усугубляется. По словам Карла Финкельштейна, в их случае иммунитет переставал сдерживать рост меланомы.

Оказалось, что частая смена часовых поясов изменяет структуру микросреды, окружающей опухолевые клетки. Она становится благоприятной для ускоренного роста, а также эффективно защищает клетки рака от иммунитета организма.