 

Ученые нашли связь между ускоренным развитием рака и сменой часовых поясов

15.10.2020, 9:53, Разное

Американские исследователи пришли к выводу, что из-за частой смены часовых поясов развитие раковых заболеваний резко ускоряется. Связано это с тем, что новые условия могут приводить к нарушениям циркадных ритмов на молекулярном уровне.
Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Технологического колледжа штата Вирджиния. Они заметили, что при частой смене часовых поясов защита иммунной системы резко ослабевает. На фоне этого пролиферативное заболевание усугубляется. По словам Карла Финкельштейна, в их случае иммунитет переставал сдерживать рост меланомы.

Оказалось, что частая смена часовых поясов изменяет структуру микросреды, окружающей опухолевые клетки. Она становится благоприятной для ускоренного роста, а также эффективно защищает клетки рака от иммунитета организма.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака

12.08 / Скандалы: «Уважать меня следует за то, что я — женщина!»

19.07 / Мнение: Мошенники в московской тюрьме: Больше нет подпольного колл-центра

04.09 / Конкурсанты “Большой перемены” выступили на одной сцене с Дианой Арбениной

25.06 / Мнение: Посылы Путина

18.08 / Верховный суд разрешил учитывать сословие при выборе меры пресечения

11.09 / Андрей Хржановский: «Наш народ верит во все, что указывается сверху»

19.07 / Мнение: Кто провоцирует бойню в Москве?

08.09 / Центр Гамалеи отверг замечания о “нестыковках” в статье про вакцину РФ от COVID-19

03.08 / Отстающая власть — отстающим школам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска