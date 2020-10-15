Эксперт Аверин рассказал, куда нельзя ставить влкюченный ноутбук

15.10.2020, 9:53, Разное

Пользователи не должны ставить работающий ноутбук на мягкие поверхности, например, плед, подушку, одеяло. Они частично перекрывают вентиляционные отверстия устройства, а это, в свою очередь, приводит к его перегреву. Такое заявление сделал эксперт Антон Аверин.

Ноутбук из-за перегрева может отключиться, нередко из строя выходят определенные компоненты. В устройство с мягких поверхностей попадает пыль и различный мусор, забивающийся в вентиляционный кулер.

Не стоит оставлять ноутбук на кухне, поскольку на него можно пролить воду. В результате техника полностью или же частично выйдет из строя. Если повреждение является незначительным, то обладателю лэптопа придется заменить только клавиатуру, в худшем случае придется приобрести материнскую плату.

В большинстве случаев при наличии специального оборудования ноутбук можно спасти, но ремонтные работы обойдутся в крупную сумму. Не стоит оставлять лэптоп рядом с магнитами и другими электроприборами. В жестком диске применена магнитная система хранения информации. По информации портала iReactor, в связи с этим могут создаться помехи, которые приведут к потере данных, присутствующих на носителе.