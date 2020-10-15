 

Названа новая опасность коронавируса

15.10.2020, 9:48, Новости дня

Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона, говорится в исследовании бразильских ученых, опубликованных на портале medRxiv.

Бразильские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, и приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. При этом выяснилось, что вирус вызывает подобные изменения не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания, передает РИА «Новости».

Как отмечают специалисты, полученные данные могут объяснять наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после  COVID-19, в том числе сильных головных болей, повышенной сонливости, потери обоняния и судороги. Также ученые указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.юрааа

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия.

Ранее Красный Крест сообщил об отрицательном влиянии пандемии на психическое здоровье.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Авиаэксперт назвал плюсы и минусы создания увеличенной версии SSJ-100

13.10 / “Всему есть предел”. Степанов предупредил, что в Украине для больных с COVID-19 может не хватить койкомест

23.07 / Lexus выпустит особую версию кроссовера NX 300h F Sport Black Line Special Edition

07.07 / Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США

13.08 / Силовики Беларуси сделали журналистов своей мишенью

16.08 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

22.07 / Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

29.06 / Финансовые рынки: в Европе – рост, в Азии – спад

11.07 / Названы самые востребованные профессии в условиях коронавируса

06.10 / Власти Москвы приостановили действие социальных карт для проезда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска