Названа новая опасность коронавируса

15.10.2020, 9:48, Новости дня

Коронавирус может вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона, говорится в исследовании бразильских ученых, опубликованных на портале medRxiv.

Бразильские ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили способность SARS-CoV-2 атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы, и приводит к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. При этом выяснилось, что вирус вызывает подобные изменения не только у пациентов с осложнениями COVID-19, но и у больных с легкой формой заболевания, передает РИА «Новости».

Как отмечают специалисты, полученные данные могут объяснять наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после COVID-19, в том числе сильных головных болей, повышенной сонливости, потери обоняния и судороги. Также ученые указывают на то, что SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.юрааа

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, как вирус достигает центральной нервной системы, и выявить механизм его действия.

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