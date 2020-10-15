Российская актриса пожаловалась на кражу драгоценностей домработницей с Украины

15.10.2020, 9:48, Новости дня

Актриса театра имени Вахтангова Ольга Тумайкина сообщила, что ее больше года обворовывала домработницы с Украины. Из таунхауса артистки в Новой Москве пропали драгоценности и часы с дарственной надписью от главы Следственного комитета России.

Инцидент произошел в селе Былово, в Новой Москве. Еще летом 2019 года актриса нашла на одном из сайтов объявление об услугах домработницы и пригласила уроженку Украины к себе. Женщина хорошо себя зарекомендовала и стала убираться в доме Тумайкиной.

Как пишет «Московский комсомолец», вскоре после этого из дома актрисы стали пропадать украшения и подарки, но хозяйка не придавала этому значения, думая, что сама их куда-то спрятала. Несколько дней назад домработница заявила, что уезжает на Украину, и перестала отвечать на звонки. После этого актриса решила заявить об исчезновении драгоценностей в полицию.

Как пишет издание, среди похищенного – различные серьги, перстни, парфюмерия, а также наручные часы с дарственной надписью от руководителя Следственного комитета России. Общая сумма ущерба составила 780 тыс. рублей.

Тумайкина известна по ролям в сериалах «В созвездии Стрельца», «Ментовские войны 2», «Беловодье. Тайна затерянной страны» и «Империя под ударом».