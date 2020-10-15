 

Задержанных на протестах белорусов будут судить товарищеские тройки

15.10.2020, 9:37, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о новом порядке процессуальных действий в отношении задержанных на несанкционированных акциях протеста. В постановлении предложено гуманизировать судебный процесс. Чтобы избежать необъективного рассмотрения дел глава государства предложил предоставить право судить соотечественников товарищеским судом путём организации судебных троек.

«Вы знаете, мне пишут много писем с жалобами на протестующих. Они то милиционеров бьют, то вандализмом занимаются, то водомёты ломают, то дороги перекрывают. Люди просто требуют от меня применить против них силу. Я всегда напоминаю, что мы демократическое государство и запрещаю милиции применять силу, иногда они её всё-таки применяют, но я противник этого и всё это происходит без моей санкции. Есть недоверие власти, недоверие судебной системе. Я от себя лично предложил: давайте сделаем так — пусть людей судят люди. У нас есть общественники, юристы представители трудовых коллективов. Мы соберём из них тройки, товарищеские тройки, они и вынесут вердикт. Всё чётко и прозрачно, в лучших демократических традициях», — заключил белорусский лидер.

Все судебные тройки будут согласовываться со Следственным комитетом, прокуратурой, МВД, КГБ и администрацией президента. Их участниками смогут быть исключительно люди без судимости, работающие на государственных предприятиях. Приоритет будет отдаваться лауреатам госнаград и премий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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