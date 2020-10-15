В России введут налог на нетрадиционную сексуальную ориентацию

15.10.2020, 9:25, Разное

Правительство вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) приняли решение об установлении налогообложения для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Сбор станет ежемесячным и будет единым для обоих полов, а его размер составит 10% от зарплаты и будет взиматься с работодателя напрямую.

Главной причиной такого нововведения в правительстве назвали сложную демографическую ситуацию в стране и рост влияния иностранных агентов на территории России. Как итог, деньги изъятые у граждан, не желающих заводить потомство, будут направлены на социальные выплаты многодетным семьям и на программу материнского капитала. Комплекс мер в долгосрочной перспективе должен положительно повлиять на демографическую ситуацию.

Решение было единогласно поддержано Госдумой. С оговоркой высказался депутат Виталий Милонов. Он предложил поднять зарплату парламентариям, чтобы они смогли выплачивать налог.

– Налоги на, извините меня, пи***асов я считаю правильными, нечего тут разводить свою содомию, но депутатам нужно увеличить зарплату в связи с возросшей налоговой нагрузкой, — заявил Милонов.

– Согласен с вами, Виталий Валентинович. Зарплаты очень низкие. Нужно увеличивать, — поддержал его спикер парламента Вячеслав Володин.

Предложенная главой Минздрава Михаилом Мурашко концепция выдачи лицензий на нетрадиционные отношения была отправлена на доработку.