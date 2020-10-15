Евгений Пригожин – уголовник и друг Путина

15.10.2020, 9:22, Разное

Первую судимость Пригожин получил в 1979 году за кражу – 2,5 года условно. Отсидевшись в Нижнем Новгороде, будущий миллионер вернулся в Ленинград.

В 1980 году он познакомился с ранее судимым Алексеем Бушманом и уроженкой Брянщины Валентиной Макеко, тоже имевшей судимость. В их компанию также затесались два несовершеннолетних челябинца.

В феврале – марте 1980 года шайка Пригожина совершила несколько квартирных краж. Добычей становились деньги, облигации, посуда из хрусталя, техника, одежда, женская косметика, ковры, сувениры. Один раз Пригожин пошел на дело один, пьяный, но его спугнула местная жительница. На следующую ночь он взял с собой Бушмана, и на сей раз все прошло удачно – сумма улова составила 980 рублей.

14 марта Пригожин, Бушман и Макеко похитили из квартиры семьи Ростовцевых на улице Брянцева имущество на 1610 рублей – большие деньги по тем временам. Хозяйка квартиры Алла Ростовцева заподозрила в краже Пригожина, который знал ее дочь и бывал в гостях. Однако у милиции не нашлось тогда прямых доказательств.

Меж тем компания продолжала орудовать – и уже через несколько воры совершили очередной взлом, но их спугнула сигнализация.

20 марта Пригожин, Бушман и Макеко продали украденные вещи за 250 рублей и отметили свою удачную аферу в ресторане “Океан”, в котором Пригожин и совершил роковую ошибку.

Он захотел ограбить одну из посетительниц ресторана в красивом пальто.

В приведенных “Росбалтом” материалах дела говорится, что Макеко и Пригожин догнали девушку на улице, где Пригожин “неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги”.

На крики о помощи прибежали милиционеры и задержали на месте преступления несовершеннолетнего участника нападения, который не успел скрыться вместе с остальными. После этого милиция побывала в квартире дома на улице Блохина, где жили Пригожин и Бушман, и нашла там ранее украденные из квартир вещи.

Макеко в суде взяла на себя кражу имущества Ростовцевых, а Пригожин – мошенничество. Суд не поверил ни тому, ни другому. 6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК РСФСР “кража”, “мошенничество”, “вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность”, “разбой” и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима, добавив ранее неотбытое наказание.

Бушман получил 11 лет, Макеко – 10. Несовершеннолетние участники банды отделались: один – условным сроком, другой – годом колонии. По словам потерпевшей Ростовцевой, Пригожин и Макеко выплатили взысканную с них компенсацию материального ущерба.

В 2016 году Евгений Пригожин подал 19 исков к “Яндексу”, ООО “Мэйл.ру” и Google Inc. с требованием удалить из поисковой выдачи недостоверную и неактуальную информацию о себе. В частности, бизнесмен требовал удалить резонансные материалы “Новой газеты”, РБК, “Фонтанки”, украинского издания “Апостроф” и других сайтов. Впоследствии бизнесмен отозвал иски к “Яндексу” как бесперспективные.

21 сентября 2018 года США внесли в санкционный список ЧВК Вагнера, которую связывают с Пригожиным, и самого Пригожина. Также в санкционном списке значатся его компании Concord Catering и Concord Management and Consulting, а также предположительно связанные с бизнесменом “Агентство интернет-исследований” (“фабрика троллей”).