 

Украина объяснила отказ от закупок российской вакцины от COVID-19

15.10.2020, 9:08, Новости дня

Министр здравоохранений Украины Максим Степанов предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

«Я считаю, что вообще нет предмета обсуждения. Почему? Потому что любая вакцина, чтобы ее советовать, нужно понимать, что она безопасна. Любая вакцина, чтобы ее советовать, надо, чтобы она прошла определенные стадии клинических испытаний, и эти стадии клинических испытаний, в том числе, растянуты во времени», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».

По его словам, «в мире не существует никаких подтверждений, что та вакцина, о которой говорят в РФ, прошла все стадии, особенно третью фазу клинических испытаний». «Мы знаем, что в мире есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний, которые только находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Третья стадия предполагает большое количество людей, которые являются добровольцами. Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать или нет», – сказал Степанов.

Ранее Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Между тем, украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, уже объявила охоту за российской вакциной от коронавируса.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия поставки Украине вакцины от коронавируса.

Напомним, 11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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