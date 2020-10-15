Нижегородский стрелок состоял на учете за интерес к оружию и взрывчатке

15.10.2020, 9:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве трех человек в нижегородском поселке 18-летний Данил Монахов стоял на внутришкольном учете за интерес к трагедии с расстрелом учеников в США и разговоры о покупке взрывчатки, сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

Монахов учился в школе №101 в Нижнем Новгороде с первого класса. В июне 2020 года он закончил 11-й класс и получил аттестат о среднем общем образовании.

«При анализе социальных сетей учащихся в феврале 2019 года заместитель директора школы и классный руководитель выявили на странице «ВКонтакте» подростка записи, касающиеся нападения на учеников школы в США. Кроме того, одноклассники рассказали, что он говорил о покупке оружия, взрывчатки», – сообщили РИА «Новости» в департаменте образования.

После этого администрация школы направила письма в управление образования администрации Ленинского района и комиссию по делам несовершеннолетних администрации Канавинского района о негативном содержании страницы «ВКонтакте» и поведении ученика. «Письма были приняты учреждениями системы профилактики, направлены на рассмотрение в профильные ведомства», – отметили в департаменте.

Подросток был поставлен на внутришкольный учет, на котором состоял до конца обучения в школе. «С учащимся были проведены беседы администрацией школы, социальным педагогом проводилась профилактическая работа, информация доводилась до сведения родителей», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку на оружие: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.