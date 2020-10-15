Главный психиатр Белоруссии предложил вернуть карательную психиатрию

15.10.2020, 9:02, Разное

Главный психиатр Минздрава Белоруссии Александр Старцев для стабилизации ситуации в стране предложил вернуться к карательной психиатрии. По мнению специалиста, большинство действий протестующих связаны с психическими отклонениями, а не осознанным желанием проведения реформ.

«То, что мы сейчас видим — в лучшем случае массовый психоз. Мой многолетний опыт позволяет по лицу делать выводы о психическом здоровье человека. Процентов 90 — люди психически больные. Стоит им даже задать вопрос, чего они хотят и получишь невнятный ответ. Поэтому их надо лечить. Благодаря советской школе у нас есть эффективная методика, придумывать велосипед не будем. Единственное, что я бы не называл этот метод карательной психиатрией, правильнее сказать — воспитательная психиатрия», — пояснил доктор медицинских наук.

В ходе реформы, предложенной Старцевым, в Белоруссии появится от 20 до 30 государственных центров воспитательной психиатрии. Учреждения будут расположены во всех областных центрах, городах с населением более 100 тысяч жителей и в каждом районе Минска. Направление на лечение можно получить от участкового врача поликлиники, докторов психоневрологических больниц, по решению суда, КГБ или сотрудников правоохранительных органов. Весь курс лечения будет бесплатным, как и все медицинские услуги в стране.

Отдельно Старцев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу с протестующими.

«Они, можно сказать, выполнили работу фельдшеров скорой помощи. То, что они делают, это фактически некоторые процедуры из курса воспитательной психиатрии. Можно сказать, что это нитроглицерин во время болей в сердце», — пояснил психиатр.