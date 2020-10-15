Украина отказалась от покупки российской вакцины от COVID-19

15.10.2020, 8:53, Разное

Украина отказалась от покупки вакцины от COVID-19 российской разработки. Такое заявление в эфире одного из местных телеканалов сделал Максим Степанов, возглавляющий Министерство здравоохранения страны.

Отказ от приобретения вакцины от коронавируса, сделанной в РФ, заключается в том, что она не прошла все три этапа клинических испытаний. На сегодняшний день вопрос не подлежит обсуждению. Степанов считает, что к данной теме можно будет вернуться после появления доказательств безопасности российской вакцины. По словам министра, Украина должна заняться разработкой собственного препарата, но пока ничего подобного в стране нет.

Еще несколько дней назад Степанов заявлял, что Киев думает закупить вакцину от COVID-19 российской разработки. По информации портала «Политэксперт», этот вопрос станет рассматриваться, когда использование лекарственного средства одобрит ВОЗ.