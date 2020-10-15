Диетолог рассказала о воде, которую можно «есть»

15.10.2020, 8:53, Разное

Диетолог из Канады Наталья Нефедова объяснила, какую воду можно «есть». Также она назвала рекомендуемое количество жидкости, потребляемой в сутки.

Многие убеждены, что выпивать в день необходимо полтора-два литра воды. Однако данное утверждение является не совсем корректным. Нефедова отмечает, что получить нужный суточный объем можно из совершенно разных источников. Немного воды даже некоторые «едят».

Считать необходимо помидоры, агурцы, арбуз, салат айсберг, чай, первые блюда, употребляемые в течение дня. Если есть на обед суп, а также овощи, то невозможно вдобавок выпить еще два литра воды. Необходимую жидкость человек получит через пищу, пишет портал Newinform.

При этом важно понимать, что не все напитки приносят пользу. Например, в морсах содержится большое количество сахара, в воде по типу «Нарзана», как правило, имеется много соды, а это сказывается на кислотности. Последний показатель должен составлять в норме 1,5 рН. Этого хватит, чтобы нормально обеспечивались важные процессы в организме. По информации «Слово и дело», если отсутствует какое-либо специальное предписание, то снижать кислотность не нужно.