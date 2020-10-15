Бари Алибасов описал реакцию сына на передачу квартиры Федосеевой-Шукшиной

15.10.2020, 8:53, Разное

Сын российского продюсера Бари Алибасова обещал «грохнуть» отца, если тот переписал бы свою квартиру на Арбате на Лидию Федосееву-Шукшину. Именно так отреагировал Бари Алибасов-младший на новое завещание отца, заявил продюсер в передаче «Пусть говорят».

Речь идет о квартире в Москве, стоимость которой может составлять от 75 до 130 млн рублей. Сейчас ею владеет Бари Алибасов-младший. Сам он в ней не живет, а сдает в аренду, составляющую не менее 1 млн рублей в месяц. Фактически сдача 6-комнтаной квартиры для него является источником дохода, поэтому перспектива лишиться элитной недвижимости сына Бари Алибасова не особо радует.

А вот Лидии Федосеевой-Шукшиной все же удалось вернуть квартиру в Новой Москве, которую она переписала на Бари Алибасова, а тот все переоформил на помощника Сергея Моцаря. Также продюсер составил завещание. После его смерти земельный участок на Рублевке и ценные бумаги должны перейти Лидии Федосеевой-Шукшиной.