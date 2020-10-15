Война на Донбассе. С начала суток боевики пять раз нарушили режим тишины – штаб ООС

15.10.2020, 8:10, Новости дня

14 октября вооруженные формирования России три раза нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток – пять раз, проинформировал штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Вчера боевики вели огонь из стрелецкого оружия в районе Новомихайловки и Водяного Донецкой области, из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов – вблизи Авдеевки.

“15 октября враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловки и Новотошковского [Луганской области] – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия”, – добавили в штабе.

Украинские военные ответный огонь не открывали, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 15 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 15 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, на ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Новомихайлівка противник вів вогонь зі стрілецької зброї. А поблизу Авдіївки зафіксовано поодинокі постріли з ручного протитанкового гранатомета і автоматичного станкового гранатомета.Від початку поточної доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим тиші. Так, ворог провокував українських захисників, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районі Авдіївки, а поблизу Причепилівки та Новотошківського – з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.Українські захисники зброю у відповідь не застосовували.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, перебуваючи у готовності адекватно реагувати на будь-які провокації противника, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 14. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.