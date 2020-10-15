 

Регина Тодоренко резко похудела для шоу «Ледниковый период»

15.10.2020, 7:53, Разное

Российская певица и телеведущая Регина Тодоренко резко похудела из-за тренировок в рамках участия в шоу «Ледниковый период». Знаменитость опубликовала в Instagram новый фотоснимок, удививший ее подписчиков тем, как она заметно постройнела.
Сейчас ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко ведет активную подготовку к участию в шоу «Ледниковый период». Ее наставником и партнером является Роман Костомаров, на плечах которого она сидела во время фотосъемки. В описании к снимку Тодоренко сообщила, что ей удалось похудеть до 54 килограммов.

Поклонников Регины Тодоренко обрадовали достижения телеведущей. Они пожелали ей удачи не только на концертах, но и в «Ледниковом периоде». Стоит отметить, что в новом сезоне популярного шоу приняли участие Влад Топалов, Ольга Бузова, Ольга Кузьмина, Влад Соколовский и другие знаменитости.



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