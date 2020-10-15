Лавров отреагировал на высылку российских дипломатов из стран Запада

15.10.2020, 7:08, Новости дня

Решения стран Запада по высылке российских дипломатов из-за обвинений в шпионаже и по другим причинам отражают податливость русофобским тенденциям, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью трем российским радиостанциям.

«Решения наших партнеров по высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже и в чем-то еще отражают не только дипломатическую практику, это уже на выходе, они отражают податливость русофобским тенденциям, которые американцы пытаются насадить в Европе и всячески отвадить Европу и от российского газа, и от российской продукции военного назначения, и от много другого, и все это заменить своими товарами, которые будут подороже, но, как говорится, зато странам, которые пойдут на эту сделку, будет спокойнее жить, американцы их не будут сильно теребить. Какое-то время, потом наверняка навалятся с новой силой», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Среди возможных направлений взаимодействия РФ и США глава МИД назвал приднестровское урегулирование, напомнив о механизме «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

«Пока, к сожалению, этот механизм по приднестровскому урегулированию не работает, прежде всего потому, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве, не допустить того, чтобы коалиция, которая какое-то время назад сформировалась между госпожой (Майей Санду, кандидатом на пост президента Молдавии) и (президентом страны Игорем) Додоном и его Социалистической партией, чтобы она никогда не состоялась на практике и чтобы прозападные силы одержали однозначную победу», – сказал глава МИД, передает ТАСС.

В конце сентября МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В ответ РФ объявила двоих болгарских дипломатов персонами нон грата.