 

Стали известны подробности допроса Конкина после смерти дочери

15.10.2020, 7:08, Новости дня

Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко поделилась подробностями допроса актера в связи с гибелью его дочери Софии.

Адвокат уточнила, что Конкина признали потерпевшим по делу, артист очень тяжело переживает смерть дочери. «У них не было конфликтов с дочерью. Наоборот, Конкин постоянно поддерживал Софию», – рассказала Нитченко «Московскому комсомольцу».

На вопрос о том, почему София не рассказала отцу про сожителя, Конкин предположил, что дочь «просто не хотела его расстраивать». Адвокат озвучила версию конфликта в самом фитнес-клубе.

Также Нитченко рассказала о назначенной судебно-компьютерной экспертизе, в ходе которой проверят, удаляли ли с видеокамер в заведении записи. Юрист считает, что «вина лежит целиком на фитнес-клубе».

«Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми», – сообщила она.

По словам собеседницы издания, информация о наличии в организме Софии алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину – дочь актера Владимира Конкина – 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Конкину доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление», однако спасти ее не удалось.

Следов травм на теле погибшей не было найдено. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.



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