После смены имени на мужское дочь Михаила Ефремова заблокировали в Twitter

15.10.2020, 6:53, Разное

Дочь российского актера Михаила Ефремова заблокировали в Twitter после того, когда она начала называть себя мужским именем. Хотя Анна Мария, которая теперь предпочитает, чтобы ее звали Аэм Тиллмари, считает, что доступ к социальной сети ей ограничили из-за жесткой критики властей.

На своей странице в Twitter перед блокировкой Анна Мария Ефремова оставила сообщение, в котором говорилось, что теперь ее зовут Аэм Тиллмари. Дочь Михаила Ефремова указала, что она является поэтом, музыкантом, активистом и блогером. При этом имя она сменила не только в Twitter, но и Instagram.

Однако позднее ее страница в социальной сети была заблокирована. Анна Мария Ефремова не знает причину блокировки, но предполагает, что связано это с критикой властей. Ранее дочь Михаила Ефремова раскритиковала людей, стереотипно относящихся к гендерным различиям. Себя она называла человеком, находящимся вне бинарной системы, поэтому иногда предпочитает говорить о себе так, будто она является мужчиной.