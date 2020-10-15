 

На Украине объяснили сдачу Крыма в 2014 году

15.10.2020, 6:48, Новости дня

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил уверенность, что украинские власти в 2014 году осознанно «отрезали Донбасс и отдали Крым» в связи со сложившейся в стране предвыборной ситуацией.

По версии парламентария, Киев действовал «по подготовленному плану», в частности, из Крыма заранее вывели войска, хотя ранее там якобы «стояли элитные украинские части», передает РИА «Новости».

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», – сказал Кива в эфире телеканала Newsone.

Кроме того, Кива указал, что за последние шесть лет на Украине сформировалась целая прослойка общества, которая привыкла «жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и «вернуть» Крым, то стране понадобится новый лидер. В Крыму заявили о полном фиаско Зеленского в связи с обещаниями «вернуть» полуостров.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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