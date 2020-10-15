В Минпромторге не увидели необходимости в закрытии общепита и ретейла

15.10.2020, 6:48, Новости дня

Предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Отвечая на вопрос о возможности продолжения работы предприятий общепита и ретейла, Мантуров сказал: «Пока да», передает ТАСС.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», – сказал он.

Министр добавил, что власти также отрабатывают с промышленностью РФ алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики первых–пятых классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в шестых–одиннадцатых классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.