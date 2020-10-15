Мнение: Шок, сенсация… Собчак!

15.10.2020, 6:20, Разное

Почитал очередное «крупное разоблачение» про Ксению Собчак: заскучавшему в коронавирусном анабиозе электорату вдруг выкатили Страшную Правду: оказывается, вы не поверите, но блудная дочь крестного отца Всея Руси Путина В.В. по имени Ксения шла в 2018 году на президентские выборы… с подачи и при поддержке Администрации президента РФ, инициировал приглашение Собчак лучший друг президента по кличке «академик» (и с фамилией Ковальчук), ну а курировал кампанию Собчак лично сайентолог Кириенко! Шок, сенсация, слабонервная публика хватается за сердце и сползает с кресел. Сама же Ксения, не имея, ввиду гендерных предрассудков, возможности вызвать всех клеветников на дуэль, уже готовится принять яд, не в силах вынести позора…

На деле, конечно, ничего не будет в силу самоочевидности самой «сенсации». Разоблачение, сделанное под оригинальным названием «Проект», интересно разве что некоторыми забавными деталями, раскрывающими «внутреннюю кухню» кремлевской политической столовки:

«Когда в АП начали работать над кампанией 2018 года, кремлевских социологов попросили измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Тинькова . Летучую не выбрали, потому что ее электорат пересекался с путинским, у Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак — очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. В Кремле поняли, что она идеально подходит. Так появилась кампания «Против всех».

Тут мне особенно понравилось про Летучую; насколько я помню, это была такая телевизионная шоу-вумен, которая от канала ТНТ ездила со съемочной группой по всяким провинциальным кафе и забегаловкам, без спросу вваливалась всей гурьбой в служебные помещения, раскрывала там всякие шкафчики и холодильники – и гневно, под камеры обличала царящую в подсобках грязь, мерзость и запустение, требуя немедля наказать и покарать тех, кто «некачественно обслуживает людей». Передача с обличениями Летучей имела высокие рейтинги… И, значит, ее «электорат пересекался с путинским»?! Хмм, а что… Путин ведь, с точки зрения народа, тем же самым занимается, только масштабы покрупнее.

Думаю, если бы кремлевские пиарщики вдруг поняли, что дела у Путина плохи (например, на выборы бы каким-то чудесным образом прорвался Навальный) они бы предложили перейти к «плану Б»: срочно поженить Путина на Летучей (он ведь все равно холостой), дополнить фамилию вождя «Путин-Летучий», и в таком могучем тандеме им бы никакой Навальный был не страшен!

Но не склалось, и Летучая, стало быть, пошла в отвал. А Собчак нет!

Конечно, вся без исключения «президентская кампания» 2018 года представляла собой глумливый фарс. Вероятно, это все ж был первый в истории российских «выборов» случай, когда все восемь (!) «кандидатов в президенты» имели, по сути, один на всех предвыборный штаб и все их «избирательные кампании» управлялись из одного центра (расположенного на Старой площади). Мерзость, конечно, была невероятная – разве что Собчак пару раз на «дебатах» достойно противостояла Владимиру Соловьеву (который ее, похоже, лично ненавидит) – изливая на него, в свою очередь, тонны самого натурального высокомерного презрения: это было по крайней мере забавно.

А, и вот еще смешной момент: пишут, что балдеющие от скуки «пиарщики Собчак», чтобы хоть как-то оттянуться, по своей инициативе вписали в «предвыборную программу Собчак» (типа – нам же все равно НЕ НАДО, чтобы за нее голосовали!) требование «упразднить РПЦ». Ксения отволокла свою «программу» на согласование в АП на Старую площадь – и там якобы Кириенко лично своей рукой вычеркнул этот пункт из программы с комментарием «это перебор». А потом (ну что-то же упразднять надо) вписал вместо этого требование «упразднить Министерство культуры».

В этом тоже есть обидная для РПЦ ирония судьбы: каково это – знать, что ее защитил от поругания сайентолог, а не батюшка православный президент?! Причем руководствуясь чем угодно, но явно не страхом проклятия и не верой православной?

Мда. Ну и в подтверждение того, что все нормальные люди еще за месяц до начала президентской кампании знали, кто такая Ксюша и по чьему указанию она идет на выборы – приведу, как обычно, текст из своего ЖЖ того времени (ноябрь 2017 года). Инсайдов у меня тогда никаких не было – я просто и два года назад умел складывать два и два. Запись, кстати, имела характерное название «Ксюшадь как решение».

Отрывок: «Собчак – это «всероссийский аллерген» №2, в этом отношении с ней может поспорить разве что аллерген №1, уже малость подзабытый Чубайс. Немало найдется в РФ индивидов и даже семейных пар, которых хватит кондратий от одной мысли, что «эта…» может стать в России Верховным Главнокомандующим и вообще главным Начальством. Свою сомнительную славу Ксения нарабатывала долго и упорно, и даже ее участие в «Доме-2» – это не главное, за что она заслужила ненависть всех российских домохозяек и честных советских патриотов.

Во-вторых, Собчак – женского пола, и для претендента на высшие посты в государстве это тоже безусловный минус в глазах российского – бедного по большей части, а значит, консервативно и архаично настроенного – электората. Причем в России (подтверждаю это как полевой выборный социолог-практик) наибольшее неприятие женщин-политиков высказывают как раз женщины (которые в то же время и гораздо охотнее мужчин ходят голосовать).

Широко известная женщина с репутацией аллергена – это, казалось бы, как раз то, что и надо Кремлю для повышения явки: испуганный перспективой появления Собчак во главе страны консервативный электорат толпой побежит голосовать за Путина, чтобы спасти его от Ксюши. На это, очевидно, и делает ставку тамошний «мозговой центр», придумавший саму идею… Но сработает ли она?

Очевидно, что нет. И причина ясна: никто НЕ ПОВЕРИТ в то, что у Собчак есть хоть какие-то шансы. Не поверит глубинка, не поверят «тети Маши». Для роли настоящего пугала Собчак слишком уж легковесна. Ее появление в кампании скорее будет восприниматься электоратом как некий досадный курьез – или (что еще хуже с точки зрения явки) как проявление неких родственных чувств Путина к Ксюше («дядя Вова дал поиграться»).

…

Сравним, кстати, в этом плане кампании по выборам президента 2012 и 2018 года. На выборах 2012 года была тоже своя «Ксюша» – там эту роль играл Прохоров. И надо сказать, что как раз Прохорову эта роль подходила значительно больше: его можно было сразу обозначать даже не просто «миллиардером», а ОЛИГАРХОМ – и это слово на людей действовало обычным магическим образом. Постсоветский обыватель, пожалуй, никого так не боится и не ненавидит, как «олигархов», приписывая им инфернальную мощь и «стремление ко Злу». И на этой шкале Ксюша, хоть и тоже (для путинского электората) предстает как посланница Ада, но является максимум каким-то мелким бесенком (на фоне Прохорова, который сам дьявол).

В чем же шанс Кремля? Шанс только один – попробовать убедить тусовку «агентов Госдепа» и «украинских агентов» в русском секторе Фейсбука, что Ксения – их кандидат. Если б удалось сплотить вокруг Ксении всех путинских ненавистников – глядишь, их влияние на умы вылилось бы в то, что Ксению стал бы опасаться исконно-посконный путинский электорат. Однако и это практически невозможно – и в силу узости самой фейсбучной тусовки, и, главное, в силу ее раздавленности всеми предыдущими годами. Ксения слишком очевидный проект Кремля, чтобы она смогла вдохновить и воодушевить антипутинский электорат.

…В общем, беглый разбор затеи Кремля с Собчачкой-претенденткой приводит к однозначному выводу – это полный бред и заведомый провал. Хотя решение лежит у Кремля под носом: если они действительно хотят явки, хайпа и высоких итоговых цифр, им всего лишь надо плюнуть на второй сорт и обратиться к первому (он же и единственный). То есть – пригласить на выборы Чубайса. Проблема явки была бы решена с ходу.

Жаль, но они этого не сделают. Они ведь знают Чубайса.

Чубайс может и победить»

