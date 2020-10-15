За время пандемии коронавируса Любовь Успенская уволила всех своих домработниц

15.10.2020, 6:17, Разное

Певица Любовь Успенская использовала коронавирус в качестве повода для увольнения домработниц. Королева русского шансона призналась, что пандемия заставила ее взглянуть на свое окружение под иным углом и тогда она обнаружила слишком много токсичных людей.

От подобных знакомств Любовь Успенская решила избавиться. Дело касалось не только друзей и коллег, но и сотрудников певицы. Поэтому исполнительница практически полностью сменила окружавших ее людей. Уволенными оказались даже домработницы.

Любовь Успенская полагает, что все перемены к лучшему. Певица не только сменила круг общения, но и решила вплотную заняться собственным здоровьем, а также уделить больше времени карьере. Сейчас она работает над новым материалом, который исполнительница обещала продемонстрировать в ближайшее время.