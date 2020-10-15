Мнение: Блуждающий рой БПЛА-камикадзе

15.10.2020, 6:15, Разное

Вдогонку к материалу https://colonelcassad.livejournal.com/6240026.html о роли БПЛА в Карабахской войне.

China Electronics Technology Group Corporation представила прототип комплексной системы развертывания роя БПЛА-камикадзе, которые можно запускать как пакетом с обычного прицепа, так и с вертолета. Важной особенностью является действия выпущенных БПЛА в виде роя.

С одного пакета можно запустить до 48 БПЛА-камикадзе. Не трудно представить себе способности воздействия таких комплексов на поле боя (такие дроны действуют на глубину в 10 километров), когда технология будет доведена до ума и серийного производства для поставки в войска и на экспорт.

По сути, с одной такой машины, можно в очень короткий срок создать локальную зону, где любые цели от ББМ до скомплений пехоты, могут быть подвергнуты серьезным ударам с воздуха.

В комплексе импользуется БПЛА-камикадзе CH-901



Сам дрон с 2018-го года катают по оборонным выставкам.

Дрон-камикадзе CH-901 сочетает в себе преимущества дрона и бомбы и может зависать в течение 40 минут, прежде чем атаковать на цель. Может быть использован спецназом при проведении контртеррористических операций.

CH-901 – это портативный дрон-убийца, который имеет вес 9 кг и может легко переноситься одним солдатом и запускаться с поля, чтобы выслеживать и атаковать противников.

Дрон-камикадзе CH-901 может быть оснащен боеголовками или камерой для выполнения разведывательных задач и обнаружения позиций противника.

CH-901 может летать со скоростью от 7 до 120 км / ч с дальностью полета до 10 км и, заряженный фугасной боевой частью, может поражать легкобронированные цели.

CH-901 может быть вооружен осколочным зарядом или кумулятивной боевой частью, способной пробивать 10 см брони и уничтожать танки и легкую бронетехнику. СН-901 способен обнаруживать цели на дальности более 1,5 км с высоты 450 м. CH-901 запускается из контейнера и может быть готов к использованию менее чем за 3 минуты.

https://www.armyrecognition.com/sofex_2018_official_online_show_daily_news/china_defense_industry_presents_ch-901_suicide_drone_at_sofex_2018.html – цинк