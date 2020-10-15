 

Мнение: О сенсационном втором отравлении Навального

15.10.2020, 6:10, Разное


Фото © Instagram, @jenskochphoto.

А вы-то, наверное, и не знали, что приключилось с «берлинским пациентом». И даже не догадывались, вероятно. Но разведка – не наша, германская – доложила точно. По ее данным, российский оппозиционер Алексей navalny Навальный отравлен во второй раз. И нет никаких оснований не доверять таким сенсационным выводам.

О двойном отравлении сообщила не менее авторитетная The New York Times, у которой есть свои источники в спецслужбах Германии. По словам анонимного собеседника издания, наиболее вероятно, что яд в виде порошка был растворён в горячем напитке оппозиционера, который тот выпил уже в аэропорту. Однако неназванный эксперт также не исключает версию двойного контакта Алексея Навального с отравляющим веществом.

«Немецкие учёные обнаружили концентрацию нервно-паралитического агента “Новичок” в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке с водой, из которой он отпил перед выездом из отеля. Это может означать, что господин Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды», — отмечает The New York Times.

Такая вот интересная сова на глобусе. С одной стороны, версия двойного отравления человека одним и тем же боевым и смертельным ядом – сначала в отеле, а затем и в аэропорту – не противоречит ничему, кроме здравого смысла. С другой – попробуйте опровергнуть и доказать, что такого не могло быть в принципе. Могло ведь! И в спецслужбах остались одни тупари, и «Новичок» наверняка просрочен, и организм пациента крепок – да мало ли что. В конце концов, за Алексеем Навальным могли охотиться сразу две группы киллеров, действуя независимо друг от друга, а что яд с того же склада – так совпадение же…

Главное – верить, не рефлексируя, а распространяя. Западным изданиям и спецслужбам – в первую очередь.

А вы верите?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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