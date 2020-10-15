Директор интерната рассказал о нижегородском стрелке

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15.10.2020, 6:08, Новости дня

Подозреваемый в убийстве нескольких человек Данил Монахов вел себя Нижегородском училище-интернате замкнуто и недружелюбно, рассказал директор учреждения Дмитрий Кочин.

Монахов учился в Нижегородском училище-интернате, образовательно-реабилитационном комплексе, где учатся люди с инвалидностью. Знакомые Монахова уточняли, что у молодого человека было больное сердце, из-за чего ему дали инвалидность, передает РИА «Новости».

«Он поступил в училище в этом году, начал учиться с 1 сентября на мастера по обработке цифровой информации. Никаких тревожных слухов, связанных с ним, не было. Он был необщительным, замкнутым, на контакт с однокурсниками практически не шел, дружеских отношений за это короткое время не имел. При этом на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял. В общении с преподавателями и студентами агрессию не проявлял, был вежлив и тактичен», – отметил Кочин.

При этом у Монахова инвалидность была «по общему соматическому заболеванию». «Внешне – обычный парень, даже хороший, приятный», – указал директор. Психолог училища также не имела претензий к молодому человеку.

В интернате сейчас «все пребывают в непростом состоянии из-за этой неординарной ситуации», указал Кочин.

Напомним, источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку на оружие: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.



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