 

Россия приостановила финансовую помощь Кыргызстану – СМИ

15.10.2020, 6:05, Новости дня

Россия приостанавливает выплату финансовой помощи Кыргызстану до стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве финансов РФ, эту информацию подтвердил еще один федеральный чиновник.

“Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти”, – заявил один из собеседников агентства.

По данным РБК, последний раз о финансовой помощи России Кыргызстану сообщалось в 2019 году – тогда РФ безвозмездно выделила этому государству $30 млн. С 2005 года Россия также списала Кыргызстану долги на сумму более $700 млн, пишет агентство.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

На фоне массовых уличных протестов 6 октября подали в отставку спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и премьер-министр Кубатбек Боронов. 7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотели избрать правительство народного доверия.

12 октября заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который приехал в Кыргызстан по поручению Владимира Путина, встречался с президентом Сооронбаем Жээнбековым и новым премьер-министром Садыром Жапаровым, который после своего избрания сразу же назвал Россию главным стратегическим партнером.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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