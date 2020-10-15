В Кремле описали отношения с ЕС с помощью образа танго

15.10.2020, 5:48, Новости дня

В Кремле выступают за диалог с ЕС, но в одиночку танго танцевать не получается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Кремле видят необходимость и полезность этого диалога. И в Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но, как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, видят ли в Кремле ценность в продолжении диалога с Западом.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным, сократив его до пяти человек.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва может перестать вести диалог с Брюсселем, если в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами.

Перед этим МИД заявил, что действия Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального наводят на мысль о заранее спланированной постановке применения химического оружия. Эта акция могла быть проведена, чтобы в конечном счете обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

В понедельник главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении РФ в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что РФ не может начать расследование по инциденту с Навальным, пока ей не предоставили факты. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова ответить на возможные санкции Германии, Франции и Евросоюза из-за ситуации с Навальным.