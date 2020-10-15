 

Си Цзиньпин призвал китайских морпехов быть готовыми к войне

15.10.2020, 5:46, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун в обращении к корпусу морской пехоты призвал китайских солдат «направить усилия на готовность к войне».

В ходе праздничных мероприятий по случаю 40-летия с момента основания особой экономической зоны в Шэньчжэне Си Цзиньпин призвал военнослужащих корпуса морской пехоты армии Китая сохранять состояние повышенной готовности, передает РИА «Новости».

Лидер КНР напомнил, что китайские военнослужащие должны быть абсолютно преданными, надежными и безупречными. «(Вы должны) сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными», – цитирует председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Также Си Цзиньпин назвал корпус морских пехотинцев элитным подразделением китайской армии, которое призвано защищать суверенитет, безопасность, территориальную целостность и интересы КНР.

Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в ответ на действия Китая Соединенные Штаты намерены развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности. Китай пригрозил ответить на размещение американских ракет в АТР и Европе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в США ищут способ победить Китай без войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Рогозин допустил совместное освоение Луны Россией и Китаем

18.09 / На входе в торговый институт СФУ установили систему распознавания лиц

14.07 / Калифорния вновь закрывается из-за роста заболеваемости COVID-19

18.07 / Решить проблему изменения климата могут скалы

27.08 / Главный врач омской больницы предложил «Шарите» обменяться биоматериалами Навального

29.09 / Дегтярев поручил разобраться с крупными недостроями в Хабаровском крае

14.09 / ByteDance отказалась продавать TikTok компании Microsoft

13.10 / WT узнала о секретной записке ЦРУ — о плане Клинтон «повесить» вмешательство России на Трампа

03.09 / Давиденко: В Германии банкир попросил у друга, которого знает 30 лет, паспорт, чтобы убедиться, что это он. Такие у них правила. Круто, когда люди чтут законы

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска