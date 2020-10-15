Мнение: Конструктивный вклад

15.10.2020, 5:35, Разное

Путин сегодня общался с Эрдоганом по поводу Карабахского конфликта. Ключевым в разговоре можно назвать фразу из официального релиза: "Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", – добавляется в сообщении.

Если это то, о чем можно подумать, то Эрдоган дожал ситуацию и может получить новый статус на переговорах, как посредник в конфликте. Что, в общем-то, и было политической целью нынешнего обострения. Нужно посмотреть на будущие переговоры, и если Турция будет на них представлена уже не просто как абстрактный член Минской группы, а более серьезно, то можно с уверенностью говорить, что Путин в очередной раз капитулировал перед Эрдоганом. Турция в таком случае получит принципиально новый статус в Закавказье, войдя на территорию, которую ранее предполагалось считать зоной жизненно важных интересов Кремля.