_ЕС заморозит активы Бортникова, Кириенко, Меняйло…

15.10.2020, 5:20, Разное

…а также чиновников АП и Минобороны из-за дела Навального.

Европейский союз введет персональные санкции против главы ФСБ, полпреда президента в Сибири, а также чиновников администрации президента и Минобороны РФ по делу об отравлении Алексей Навального, сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех анонимных представителей ЕС.

ОБНОВЛЕНИЕ

18:43 Как пишет издание Spiegel, редакции которой также были известны подробности санкционного списка ЕС, имена фигурантов не должны были разглашаться, чтобы не дать им возможности заранее обеспечить безопасность европейских активов. Отразилась ли публикация NYT на текущем положении дел — пока что не вполне ясно.

Всем фигурантам черного списка ЕС запретят въезд на территорию содружества, также будут заморожены их европейские активы. Брюссель убежден, что все перечисленные лица имеют прямое отношение к покушению на Навального. Ранее оппозиционер сам неоднократно называл главу ФСБ Александра Бортникова в числе тех немногих людей в России, кто мог бы организовать нападение с использованием нервно-паралитического агента семейства «Новичок».

Также в санкционном списке присутствует член Совбеза РФ и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Алексей Навальный впал в кому именно в вверенном Меняйло регионе — по пути из Томска в Омск (СФО).

Среди других фигурантов списка называется первый замглавы АП Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и два заместителя министра обороны РФ — Павел Попов и Алексей Криворучко. Попов курирует исследовательскую деятельность военных учреждений, а Криворучко работает с госзаказами и патентами на вооружения.

Стоит отметить, что в 2014 году Криворучко стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Оппозиционер рассказывал о тайных бизнес-связях нынешнего военного чиновника с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым.

Ожидается, что под санкции попадет и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. По одной из версий, боевые яды семейства «Новичок» могли разрабатываться в филиале института в Саратовской области (Шиханы).

Официальная публикация санкционного списка должна состояться 15 октября. По данным газеты, Германия и Франция представили ЕС 500-страничный документ с доказательствами о причастности указанных лиц к отравлению.

NYT со ссылкой на источник в спецслужбах ФРГ пишет, что «Новичок» в виде порошка растворили в какой-то из жидкостей, которую выпил Навальный. Известно, что в день отравления политик успел выпить только чай в аэропорту, при этом следы нервно-паралитического агента были обнаружены и на бутылке воды из гостиничного номера, в котором тот останавливался в Томске. Исходя из этого сложно предположить, когда именно было совершено покушение на Навального.

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12 октября главы МИД стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии о введении санкций против РФ из-за отравления Навального. Это случилось после того, как Организации по запрещению химоружия подтвердила отравление Навального веществом из группы «Новичок». До этого правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории сообщили о наличии яда в пробах Навального. РФ отравление политика отрицает.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.