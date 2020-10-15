Сербия начала переговоры о приобретении российской вакцины

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15.10.2020, 5:08, Новости дня

Сербия ведет переговоры с российской стороной по приобретению вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Мы сейчас действительно ведем переговоры с другими странами, в том числе и по поводу российской вакцины», – сообщил Вучич в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАССМихаилу Гусману.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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