Bentley представила новый седан Bentley Flying Spur V8

15.10.2020, 4:55, Новости дня

Британская марка Bentley озвучила технические параметры обновленного седана Bentley Flying Spur.

Данная модель обладает 4-литровым турбированным мотором, который выдает 550 л.с. мощности. Автомобиль весит на 100 кг меньше, чем предшественник. Кроме того, флагманская модель имеет разгон до сотни за 3,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на уровне 333 км в час.

Для более экономичной езды предусмотрели специальный режим, который ограничивает работу часть цилиндров для умеренного передвижения. Новинка имеет увеличенные колесные диски на 20 дюймов, а также адаптивную пневматическую подвеску. Остальные параметры транспортного средства озвучат несколько позже.